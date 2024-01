Simone Mendes revelou difícil diagnóstico e realização de cirurgia de emergência

Simone Mendes abriu o jogo e comentou sobre uma cirurgia que teve que passar de emergência, logo depois de ter dado a luz à sua segunda filha.

A cantora resolveu comentar sobre um momento delicado da sua vida em entrevista ao jornalista Leo Dias, no Youtube. a revelação do momento delicado em que recebeu um diagnóstico e ficou sabendo que precisaria retirar o útero. Tudo aconteceu após o nascimento de Zaya, sua filha mais nova com o empresário Kaká Diniz.

A cantora foi diagnosticada com adenomiose – quadro que provoca fortes cólicas, além de sangramento interno. “Assim que a Zaya nasceu, fiz cesárea, quando a mulher tem bebê fica sangrando por 30 dias, mas o meu [sangramento não parava], continuou por um, dois, três meses, comecei a investigar e aí descobri que tinha uma adenomiose”, relatou.

A tentativa de se tratar apenas com remédios, segundo Simone, não surtiu efeito. “Fiz tratamento com remédio, não funcionou. Fiz tudo que podia ser feito para não precisar de cirurgia, até que o médico falou: ‘se você continuar perdendo sangue da forma como você tá, se vier uma anemia, por conta da perca excessiva de sangue, vai ficar muito difícil para a gente operar’”, completou.

Sendo assim, a famosa decidiu realizar a remoção do útero, após uma conversa séria com o médico. Além disso, Simone refletiu sobre o fato de que a ‘profecia’ de sua vida era ter apenas dois filhos (a sertaneja é mãe de Zaya e Henry). Caso ela e Kaká Diniz optem por ter mais um herdeiro, será por meio da adoção.

Matéria baseada na publicação do site Feed.