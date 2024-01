Terceira gravidez de Virgínia Fonseca pode gerar desfalque na grade do SBT

A notícia da terceira gravidez de Virginia Fonseca pegou todo mundo de surpresa, inclusive o SBT. Isso porque, a emissora de Silvio Santos está nos preparativos para o lançamento do primeiro programa da influenciadora digital, e a gestação pode comprometer o futuro do formato.

A esposa de Zé Felipe, costuma passar muito mal durante suas gestações, assim como foi durante a gravidez de Maria Alice e Maria Flor, o que preocupa muito a direção da emissora que logo convocou uma reunião com a futura apresentadora.

Através dos Stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe compartilhou um vídeo nos bastidores do canal da Anhanguera, onde foi convocada uma reunião às pressas com os executivos da rede, com o intuito de definir o futuro do projeto, que recebeu o título de Sabadou com Virginia, e ainda não estreou.

“Estamos aqui debatendo o que vai acontecer agora com o ‘totoco’ (a) chegando”, escreveu a influenciadora. Na ocasião, foi perceptível a avaliação de cenários, com a provável licença maternidade de Virginia Fonseca, no período final da gestação. Agora resta saber o que a emissora vai decidir.

O anúncio da terceira gestação foi feita por Virginia Fonseca, na noite desta última quarta-feira (17), em suas redes sociais, fruto da relação com o filho de Leonardo, de quem ela está casada desde 2021. Os dois, inclusive, já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.