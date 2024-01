Bomba! Globo cogita Rodrigo Carelli para núcleo de realities

O sucesso de Rodrigo Carelli na Record, uma das maiores concorrentes da TV Globo, principalmente quando se fala em termos de reality shows, tem incomodado a emissora carioca nos últimos tempos, que vê sua audiência se dissolver cada vez mais. Por isso, o chefe de núcleo dos realities da empresa de Bispo Macedo entrou no radar da Globo.

A ‘Coluna do Sodré’ descobriu com exclusividade que o veterano neste tipo de atração, responsável pela 'Casa dos Artistas', no SBT, e ‘A Fazenda’, 'Power Couple', 'A Ilha' e 'A Grande Conquista' na Record, é um nome recorrente nas reuniões da alta cúpula da Globo.

A emissora do Jardim Botânico já considera a possibilidade de fazer um convite e chamar o diretor, concorrente direto de Boninho, para uma conversa séria. Tudo isso porque a atual edição do BBB24, que tentou se reinventar colocando 26 participantes, trazendo novas dinâmicas e uma nova roupagem, totalmente inspirada no reality concorrente, não conseguiu ainda alavancar a audiência.

Em reunião à portas fechadas, a cúpula da Globo atribuiu a estratégia de Carelli de trabalhar com subcelebridades como um ponto forte - coisa que Boninho não admite, já que gosta de trabalhar com estrelas ou pessoas totalmente anônimas.

Outro ponto discutido pelos poderosos do canal é a possiblidade de Rodrigo Carelli e Boninho, que vivem se alfinetando, discretamente nas redes sociais, trabalharem em conjunto, em uma espécie de ‘núcleo’, caso o poderoso da Record aceitasse o convite.

Vale lembrar que a preocupação da Globo com a baixa audiência do BBB se dá por causa do alto faturamento com publicidade a cada temporada. Para se ter uma ideia, antes mesmo da estreia da atual edição, a emissora já havia arrecadado mais de R$ 1 bilhão somente em cotas comerciais.

Durante a segunda reunião na emissora, na qual Carelli foi citado, os poderosos começam a discutir também a forma de conseguir contratar Carelli, já que ele ainda tem um longo contrato a ser cumprido com a Record. Neste caso, a Globo teria que arcar com uma multa rescisória milionária.