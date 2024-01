Bomba! Neymar pode ser pai de uma criança de 10 anos

Bomba! O craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, Neymar Jr., pode ter que se submeter a um teste de DNA para comprovar a paternidade de uma criança que completou no dia 13 de dezembro 10 anos.

A mãe da criança, Gabriella Gaspar, que vive na Hungria com a filha, disse com exclusividade para a ‘Coluna do Sodré’ que teria engravidado durante uma passagem do jogador para uma partida de futebol no país onde mora.

Gabriela relata que na época recebeu um convite que lhe proporcionava ter acesso aos jogadores após a partida. Na mesma noite ela teve uma relação sexual com o jogador. Onze semanas depois ela descobriu que estava grávida da primeira filha.

Em conversa com a coluna, Gabriela relatou que já tentou por diversos meios um contato com Neymar para lhe contar que ele teria uma filha fora de seu conhecimento.

Até recorrer à imprensa e contar sua história, Gabriela já tentou falar com o próprio Neymar. Além disso, também relata ter tentando contato nas redes sociais com Neymar Santos, Nadine Gonçalves (pai e mãe de Neymar), e Rafaella Santos (irmã). Ainda como tentativa de se fazer ser ouvida, Gabriela Gaspar enviou uma carta, de próprio punho, ao Instituto Neymar Jr., ficando igualmente sem resposta.

Além de solicitar na Justiça o reconhecimento de paternidade do atleta - que já é pai de Davi Luca e Mavie - , Gabriela Gaspar ingressou também com uma ação de mantimentos. O valor deverá ser estipulado pela Justiça caso a paternidade seja comprovada.

Em fotos e vídeos enviados à coluna, Gabriela, que não fala português, comentou que a filha tem características da família do craque e disse também não ter nenhuma dúvida da paternidade, já que não teve nenhuma outra relação sexual antes e depois de conhecer o craque até o momento de descobrir a gravidez.

Neymar e Gabriella Gaspar (foto: Foto reprodução Internet)