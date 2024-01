Valesca Popozuda detona Participação de Rodriguinho no BBB

Valesca Popozuda foi uma das atrações da última festa que aconteceu no BBB24, na sexta-feira passada. Um vídeo da funkeira dançando em frente ao pagodeiro Rodriguinho, que se levantou bem na hora da performance em que Valesca dançava até o chão, viralizou nas redes sociais.

Em um bae-papo com a ‘Coluna do Sodré’, a cantora criticou as atitudes do participante dentro do jogo e rasgou o verbo.

Perguntada se ela jogou a raba na cara dele de propósito, Valesca respondeu: "Não, eu não joguei de propósito, eu fui ali para jogar, para me jogar, fazer o meu trabalho. Lancei a minha música, que é a 'Xerecão no chão', dancei com as meninas... Mas eu queria que ele se movimentasse, pelo menos ele não ficou sentado de braços cruzados”, disse.

Valesca Popozuda revelou também que realizou um sonho.

“Sempre tive vontade de participar e agora já posso dizer que sou uma ex-BBB. Estive lá dentro para passar o som e depois fazer o show”, continuou

A funkeira foi além e avaliou a participação de Rodriguinho dentro do jogo ao falar sobre cancelamento.

“Eu acho que ele não é obrigado a gostar do funk, ou do pagodão baiano, mas tem que respeitar, acima de tudo nós somos amigos, colegas de trabalho, estamos na mesma estrada, nos encontramos nos bastidores. Ele também é artista, não custa prestigiar o coleguinha. Acho uma falta de respeito com o artista. A gente já vive essa porcaria desse cancelamento aí que inventaram, então não custa prestigiar o colega”, finalizou a cantora.