Bruna Marquezine e João Guilherme continuam grudados

Bruna Marquezine e João Guilherme são envolvidos constantemente em rumores de um possível romance desde que ela foi flagrada entrando escondida pela garagem de um hotel, onde o influenciador estava hospedado e mais recentemente foram fotografados caminhando em clima de romance por Fernando de Noronha.

Neste domingo, aconteceu o Ensaio da Anitta, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E mais uma vez os dois foram flagrados chegando juntos ao local do evento.

Junto com outros amigos, os dois chegaram bem discretamente, mas os olhares atentos desse colunista para o possível casal não deixaram passar batido a hora em que chegaram e saíram ao mesmo tempo.

Discretamente, ao lado de Juliano Flos, e João Silva, o filho de Leonardo observava atentamente os movimentos de Bruna Marquezine, que foi convidada pela anfitriã da festa e se acabou de dançar em cima do palco, junto da poderosa.

Em um espaço reservado para convidados, e familiares de Anitta, bem atrás do palco, Bruna distribuiu simpatia ao público que a tietava a todo momento, mas assim como João Guilherme, evitou falar com a imprensa local.