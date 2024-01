Pocah sai 'arrastada' do Ensaio da Anitta, no Rio

Pocah esteve neste domingo, no Ensaios da Anitta, que aconteceu no Jockey Club, na Zona Sul do Rio. Uma imagem que circula nas redes sociais chamou a atenção de quem estava no local.

Aparentemente alterada, a funkeira teve que ser retirada por seus amigos, que perceberam que a ex-BBB, não estava bem para continuar curtindo o evento da amiga.

O vídeo publicado pela revista 'Contigo' mostra o exato momento em que a cantora precisa ser amparada pelo marido e logo depois acaba deixando o local, quase que arrastada por não querer sair do ambiente! Pelo jeito, alguma coisa bateu forte e Pocah acabou não segurando a onda...