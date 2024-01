Cezar Black busca autoanálise para definir o futuro de sua carreira

No intuito de traçar novos rumos na carreira, o enfermeiro Cesar Black, que teve participação em dois reality shows no último ano, planeja fazer uma autoanálise. Porém, no momento, ele está direcionando seus esforços para um ambicioso projeto de PodCast, transmitido pelo Instagram e YouTube, intitulado 'BB Black'.

O nome do PodCast faz alusão ao bebê que Cesar recebeu do humorista Paulo Vieira, quando foi eliminado do reality global.

Além de seu envolvimento com o PodCast, Cesar continua dedicando-se à valorização da enfermagem em suas redes sociais. Com uma atuação voltada para a causa, ele busca destacar a importância do trabalho dos enfermeiros e a necessidade de reconhecimento da classe.

Black nos contou com entusiasmo os novos desafios que surgem em sua trajetória, enquanto busca compreender seu próximo passo profissional. Procurado pela 'Coluna Thiago Sodré', o enfermeiro respondeu: "Neste ano pretendo fazer uma autoanálise para definir o futuro de minha carreira, porém no momento estou investindo num PodCast pelo Instagram e YouTube, o 'BB Black', que faz alusão ao bebê que recebi do Paulo Vieira quando fui eliminado do BBB. Recebo os convidados num bate papo bem humorado com influenciadores, falamos sobre a vida, carreira e também sobre as novidades do BBB. Continuarei também a atuar em prol da enfermagem em minhas redes sociais, sempre em prol da valorização da classe".