Rumores apontam que Preta Gil está namorando o Kanalha

Na última semana , a cantora Preta Gil esteve presente na festa Quinta sem Salto, que aconteceu no Rio Vermelho, na Bahia. Durante o evento, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando Preta ao lado do cantor O Kanalha, o que gerou especulações sobre um possível romance entre os artistas.

As especulações amorosas surgiram, principalmente, devido à proximidade entre Preta Gil e O Kanalha na foto, que parece revelar uma conexão especial entre os dois. No entanto, até o momento, nenhum deles se pronunciou oficialmente sobre um relacionamento.



Preta é uma figura influente, tanto no mundo da música quanto na sociedade.

O Kanalha é um cantor e compositor baiano que vem ganhando destaque no cenário musical atual. Com seu estilo descolado e músicas que misturam ritmos brasileiros como o arrocha e o brega funk, Kanalha cativou um público fiel, ganhando espaço em festas e eventos.

Embora as especulações amorosas envolvendo Preta Gil esteja agitando nas redes sociais, a cantora desde que revelou seu divórcio, não assumiu nenhum relacionamento amoroso para a mídia.