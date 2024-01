Eliana garante a vice liderança na audiência pelo quarto domingo seguido

Neste domingo, dia 21/01, o programa de auditório do SBT registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências e garantiu a segunda colocação pelo quarto domingo consecutivo, na Grande São Paulo.

Na média geral, das 15h30 às 19h35, ‘Eliana’ marcou 6,4 pontos de média, 11,8% de share, 7,2 pontos de pico e consolidou a vice-liderança.

Na mesma faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 6,1 pontos de média, deixando Rodrigo Faro mais preocupado, pelas consecutivas derrotas para a loira.

Durante o horário em que ‘Eliana’ foi ao ar simultaneamente com o programa do mesmo segmento exibido pela emissora terceira colocada, a atração do SBT garantiu a vice-liderança com 68% de vantagem. Nessa faixa de comparação, das 15h39 às 17h44, marcou 6,4 pontos de média contra 3,8.