Um romântico à moda antiga: filho de Geraldo Luis engata namoro com bailarina

João Pedro, filho do apresentador Geraldo Luis, atualmente na Rede TV!, acabou ganhando os notíciários ao ter a sua vida pessoal divulgada. O rapaz, vive discretamente e prefere se manter longe dos holofotes



Conforme anunciado pela colunista Fábia Oliveira, João Pedro, de 23 anos, foi visto prestigiando a bailarina Talita Guastelli durante um ensaio da Acadêmicos do Tatuapé, escola pela qual ela desfilará este ano como princesa da bateria. E nossa coluna recebeu com exclusividade um vídeo da recepção romântica preparada por João Pedro para a sua nova paixão. O filho do apresentador Geraldo Luís surpreendeu a moça com um lindo buquê de flores vermelhas. Tal qual um romântico à moda antiga.

Não temos mais detalhes desse novo romance e não conseguimos contato com os pombinhos, mas estamos na torcida pelo desdobramento dessa história.