Pedido de reconhecimento de paternidade de filha de Neymar ganha mais um capítulo

Gabriella Gaspar, que afirma ter uma filha de 10 anos com o jogador, deu mais um passo no caso do pedido de reconhecimento de paternidade.

Atualmente vivendo na Hungria, Gabriella Gaspar, que recorreu à ajuda da imprensa para tentar ter acesso ao suposto pai de sua filha, depois de alegar ter tentado contato com o atleta de todas as formas, e também com a família do craque através das redes sociais, ingressou com um pedido na Justiça brasileira e protocolou uma ação com um pedido de pensão alimentícia, no valor de 30 mil dólares, o equivalente a quase R$ 150 mil.

O advogado Ângelo Carbone foi o responsável pela representação da mãe e equiparou o pedido de pensão ao mesmo valor pago pelo astro do rock Mick Jagger, pai de Lucas Jagger, fruto do relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez.

Mesmo com o pedido já tramitando na Justiça, Neymar e sua família ainda não se manifestaram sobre o caso.