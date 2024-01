Depois de anunciar gravidez de gêmeos, Sorocaba viaja e curte noitada com amigos

Sorocaba, da dupla com Fernando, anunciou no domingo a gravidez de gêmeos da mulher Biah Rodrigues - os dois já são pais de Theo e Fernanda.

Logo depois de ter anunciado a gestação ao lado da mulher, Sorocaba viajou ao encontro de seu parceiro Fernando Zor, que está em viagem pelos Estados Unidos ao lado da filha Kamilly Zor e amigos e não evitou de se jogar na noite americana.

O sertanejo curtiu uma noitada até altas horas da madrugada ao lado do parceiro em Nashville, mais conhecida como a capital da música country.

O grupo se reuniu em um pub para curtir a apresentação de uma banda americana. Os famosos estavam bem soltinhos e emendaram noite adentro.

