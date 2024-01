Filha da cantora Vanusa suplica por ajuda financeira nas redes sociais

Na manhã desta quarta-feira (24), a eterna estrela mirim da Globo e cantora Aretha Marcos surpreendeu seus seguidores ao postar um apelo emocional em suas redes sociais, solicitando ajuda financeira. A artista, conhecida por sua trajetória na música e TV , compartilhou uma mensagem revelando suas dificuldades atuais.

"Desculpem, mas não consigo entrar no personagem passando fome... Com isso, manda pix do cachê, porque nem prostituta trabalha de graça," disparou Aretha em seu post no Instagram.

Aretha Marcos (foto: Foto reprodução Internet)

A declaração da artista deixou seus fãs assustados, resultando em mais de 100 comentários até o momento. Alguns seguidores expressaram solidariedade, afirmando que "até relógio precisa de pilha ou tem que dar corda, ninguém trabalha de graça". No entanto, houve críticas à forma como Aretha escolheu se expressar, com alguns seguidores sugerindo que ela deveria ser mais clara em suas mensagens e evitar enigmas.

Esta não é a primeira vez que Aretha Marcos recorre à internet em busca de ajuda financeira. Há mais de um ano, a filha de Vanusa reapareceu nas redes sociais após viver isolada em um sítio no interior de São Paulo, distante de sua família. Detalhes sobre a vida pessoal da cantora são escassos, aumentando ainda mais a curiosidade em torno de seus passos.

Aretha Marcos (foto: Foto reprodução Internet)

Aretha Marcos, sempre ativa nas redes sociais, continua sendo uma figura enigmática, despertando tanto apoio quanto questionamentos sobre sua situação atual. O público aguarda ansiosamente por atualizações e, enquanto isso, a discussão sobre a exposição pessoal e as dificuldades financeiras da artista permanecem intensas nas plataformas digitais.