Musa da Grande Rio, Deolane Bezerra, falta aos ensaios finais da escola

A ausência de Deolane Bezerra nos ensaios finais da Grande Rio levanta preocupações sobre seu comprometimento e desempenho no dia do desfile do carnaval. A Musa é peça importante para representar a escola e promover a academia. A presença nos ensaios é fundamental para o alinhamento do grupo e a preparação para o desfile.



Durante o ensaio da escola nesta terça-feira (30), a ausência da musa foi o assunto principal. Este é o primeiro ano de Deolane na Sapucaí e as expectativas com relação ao seu desempenho são altas, já que a escola também está disputando o título. Alguns dizem nos ensaios que Deolane já está com samba no pé e sabe se virar, mas outros comentam sua ausência com sentimento de injustiça.

Procuramos a assessoria da escola, porém ainda não recebemos nenhuma resposta.

Vale lembrar que Deolane Bezerra está em Alagoas curtindo a festa de aniversário do influenciador Lucas Guimarães, e foi vista deixando o evento aparentemente alcoolizada e carregada por um de seus seguranças.

Prioridades, não é mesmo?