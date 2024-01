Atriz Sophia Valverde compartilha sua experiência durante as gravações do filme 'Turma da Mônica Jovem' depois de receber ameaças

Em entrevista ao programa 'Trambicast', apresentado por Jean Chambre e Carol Garcia, a atriz Sophia Valverde, conhecida por seus papéis em novelas, como 'As Aventuras de Poliana' e 'Poliana Moça', fala sobre sua experiência ao interpretar a personagem Mônica no aguardado filme 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo'.



Durante a entrevista, a atriz destaca a honra de interpretar uma personagem tão forte e icônica que está presente nos quadrinhos há 60 anos. Sophia menciona o desafio de trazer à vida uma versão jovem de Mônica, mantendo a essência característica da Turma da Mônica Jovem, e como ela abraçou essa tarefa com entusiasmo e dedicação.

"É uma honra interpretar essa personagem tão forte. O maior desafio foi dar vida a uma personagem que existe na vida real há sessenta anos. Eu sempre gostei de acompanhar a Turma da Mônica, tanto a versão original quanto a Jovem, e apesar de ser diferente, a essência permanece a mesma", disse a atriz.

Sophia, que já foi protagonista em novelas de grande sucesso, ressalta como essa experiência influenciou sua jornada artística e a preparou para enfrentar o desafio de interpretar Mônica no cinema.

Em uma declaração impactante para o Portal Popline, Sophia revelou ter recebido ameaças de morte por ter sido escolhida para interpretar Mônica nos cinemas.

"Mônica virou minha vida de cabeça para baixo. Fiquei muito feliz, mas muitas pessoas ficaram extremamente bravas. Recebi ameaças de morte na rua. Pessoas diziam que me executariam em praça pública ou que se matariam na minha frente", desabafou a atriz.

Na época, houve muitas comparações entre Sophia Valverde e outras atrizes que já interpretaram a personagem dos quadrinhos.

Tudo isso aconteceu porque ela foi selecionada após um teste. "As pessoas não entendiam que era a mesma personagem, mas vivendo momentos diferentes. Com direções e produtoras diferentes. Elas queriam outros atores para os personagens. Então, essas comparações não me irritaram tanto. O que realmente me magoou foram as comparações relacionadas ao meu peso", completou a atriz em entrevista ao Popline.

