Ludmilla compra igreja evangélica: Saiba o que ela fez

A cantora Ludmilla surpreendeu pastora e fiéis de uma igreja evangélica na noite da última segunda-feira (29). Enquanto acontecia um culto, a cantora comunicou à lider religiosa que compraria a igreja, localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos stories do instagram, Brunna Gonçalves, companheira de Ludmilla, declarou que a cantora já havia equipado toda a igreja com som de alta tecnologia, e o passo seguinte foi comprar a sede do templo, que funcionava em um imóvel alugado. No vídeo publicado por Brunna, a pastora aparece emocionada logo após a funkeira dar a notícia.

Na legenda, a dançarina escreveu: “Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo! Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Cada dia mais me orgulho de você”, declarou.

A cantora também compartilhou a notícia entre seus seguidores: “Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja para o meu Deus!”, escreveu.