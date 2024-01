Paulo Mathias pede demissão da Jovem Pan e deixa o Morning Show

Depois de quatro anos à frente do Morning Show, Paulo Mathias não faz mais parte da equipe da Jovem Pan. O apresentador apresentou sua renúncia à emissora na manhã de quarta-feira (31), logo após o encerramento do programa matinal. Há indícios de que nos próximos dias ele será anunciado como o novo contratado do SBT, onde se tornará o terceiro apresentador do programa Chega Mais, ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros. As negociações estão em estágio avançado, e Mathias já gravou um novo piloto para o programa na última segunda-feira, dia 29.

De acordo com informações do TV Pop, a decisão do apresentador surpreendeu os executivos do conglomerado controlado por Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha. Além de ser presença constante no Morning Show, Mathias também comandava um programa dominical de três horas de duração, que frequentemente disputava a liderança nos canais de notícias com a GloboNews. Ele já havia comandado o jornalístico Três em Um, sendo substituído por Evandro Cini em março de 2023. Cini, por sua vez, em breve deixará o comando do programa vespertino.

Anuncios

Evandro Cini, ex-apresentador da CNN Brasil e de uma afiliada da Globo no interior de São Paulo, foi escolhido para assumir o Morning Show. Nos próximos dias, Nelson Kobayashi estará temporariamente à frente do programa matinal. Kobayashi, que estava cobrindo as férias de Fernando Capez no Linha de Frente, será substituído no jornalístico vespertino por Vitor Brown, permanecendo na função até o retorno do titular. Ainda não há uma definição sobre o novo âncora do Três em Um, já que Evandro Cini ficará apenas nas manhãs da Jovem Pan News.