Global! Ator Douglas Silva recusa entrevistas para emissoras não vinculadas à Globo durante Bloco da Favorita

Neste domingo (4), durante o tradicional Bloco da Favorita no Rio de Janeiro, o ator Douglas Silva, ex-participante do BBB, foi um dos convidados especiais. No entanto, ele surpreendeu ao fugir da imprensa e se recusar a conceder entrevistas para emissoras que não fossem do grupo Globo.



Alegando ser contratado pela emissora, o ator chegou ao evento sozinho e deixou claro que não falaria com nenhuma outra emissora, frustrando os jornalistas presentes.

Curiosamente, essa postura contrasta com o comportamento anterior de Douglas Silva, que costumava pedir notas e entrevistas aos jornalistas para divulgar seus trabalhos. Hoje em dia, parece ter esquecido que um dia dependeu da mídia para promover sua carreira. Enquanto alguns jornalistas lamentaram a atitude do ator, outros questionaram a mudança de postura, ressaltando a importância de reconhecer a relevância de todos os veículos de comunicação e agradecer o apoio recebido no passado.

Douglas Silva, conhecido por seu talento e participação em produções de sucesso, como o filme "Cidade de Deus", agora enfrenta críticas por sua seletividade em relação à imprensa. Resta saber se essa estratégia trará benefícios ou consequências para sua imagem e carreira no futuro.