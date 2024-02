Não colou! Suposto affair da cantora Maiara com DJ não passou de uma estratégia de Carlinhos Maia para alavancar futuro personagem

Nos dias atuais, é comum vermos estratégias de marketing sendo utilizadas por artistas para ganhar visibilidade e aumentar o interesse do público em relação às suas carreiras. Uma dessas estratégias recentemente veio à tona com o suposto affair entre a cantora Mayara e um DJ, que trocaram figurinhas durante um stories da página do REI do Instagram. Ao analisarmos mais de perto, parece ser apenas mais um plano arquitetado pelo influenciador Carlinhos Maia para alavancar um futuro personagem, o DJ Willian.



Um dos principais indícios de que essa história entre Maiara e o DJ é uma estratégia de marketing é a falta de evidências concretas. Depois de um vídeo, não se viam mais os dois juntos e o assunto tratou de correr pelas páginas afiliadas do influencer e empresário digital. Nas redes sociais, no dia seguinte, Carlinhos tratou de levar o DJ para a sua rotina e conseguiu até formar casalzinho entre Erika Shin e o novo galã da casa da barra (talvez).

Outro aspecto que reforça a ideia de que Carlinhos Maia está por trás desse suposto affair é a sua experiência prévia em criar personagens fictícios para obter popularidade. O influenciador é conhecido por suas ações de marketing que envolvem histórias fictícias, como o casamento relâmpago e a suposta gravidez de sua amiga Emily Garcia. Utilizar-se de estratégias semelhantes para promover um futuro personagem não seria algo surpreendente.

Carlinhos Maia já provou ser um mestre em criar narrativas envolventes que capturam a atenção do público. Seu histórico de ações de marketing mostra que ele não se importa em inventar histórias para gerar interesse. Portanto, é plausível acreditar que esse suposto affair seja apenas mais uma de suas estratégias para alcançar seus objetivos.

Diante da falta de evidências concretas e da experiência anterior de Carlinhos Maia em criar personagens fictícios para ganhar popularidade, é possível concluir que o suposto affair entre a cantora Mayara e o DJ não passou de mais uma estratégia de marketing. Essas ações são comuns no mundo do entretenimento e visam aumentar a visibilidade de artistas, mesmo que às vezes às custas da veracidade dos fatos. Cabe ao público ser crítico e questionar essas narrativas, a fim de evitar ser manipulado por jogadas publicitárias.