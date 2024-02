Paolla Oliveira: Atriz esbanja energia e simpatia em maratona carnavalesca

A atriz Paolla Oliveira mostrou mais uma vez sua determinação e amor pelo carnaval ao participar de uma verdadeira maratona de eventos no último fim de semana. Com uma agenda agitada, ela não deixou o cansaço abalar sua disposição e encantou a todos com sua simpatia.



A noite começou com o ensaio técnico na Sapucaí, onde Paolla mostrou todo seu samba no pé e ensaiou com maestria seu desfile oficial. De lá, seguiu para o tão esperado Baile da Vogue, um dos eventos mais badalados do carnaval carioca. Sem perder o ritmo, ela brilhou no tapete vermelho, esbanjando elegância, estilo e disposição.

Paola Oliveira (foto: Foto reprodução Internet)

E a animação não parou por aí! Mesmo após uma noite agitada, Paolla acordou cedo e estava pronta para mais uma festa, dessa vez no bloco da Favorita. Ao som do DJ Pedro Sampaio, a atriz mostrou que não tem tempo ruim quando se trata de curtir a folia. Com sorriso no rosto, ela interagiu com os fãs, dançou como ninguém e ainda teve tempo para conversar com os jornalistas presentes.

Paolla Oliveira é conhecida não apenas por sua habilidade como atriz, mas também por sua energia vibrante e simpatia. Sua dedicação e amor pelo carnaval são evidentes, deixando claro que ela realmente aproveita cada momento dessa época tão especial.

Com toda essa disposição, Paolla Oliveira é um verdadeiro exemplo de como viver o carnaval, espalhando sorrisos e contagiar a todos com sua presença marcante. Que sua energia continue contagiando a todos, trazendo ainda mais brilho e felicidade para essa festa tão amada pelos brasileiros.