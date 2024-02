Alexandre Suitta nega contratação pela Rede TV e salário de R$ 30 mil

Alexandre Suitta, ex- participante da primeira edição de 'A Grande Conquista', na Record, virou notícia recentemente ao ser divulgado por uma colunista que estaria sendo contratado pela Rede TV! Com um salário astronômico se comparado a outros funcionários da emissora que teriam a mesma função.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, o chef de cozinha seria mais um repórter a integrar o time do programa de Geraldo Luís, que conta também com Flora Cruz.

Encontramos o cunhado do embaixador durante o último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, neste domingo (4), e além de conferir se o rapaz estava com o samba no pé em dia, tiramos essa história a limpo, e Suitta negou que tenha assinado com a emissora de Osasco.

“Não, eu não tenho nenhum contrato com a Rede TV! E, infelizmente, muito menos um salário de 30 mil reais” disse Suitta.

Ele revelou ainda que é o mais novo agenciado da empresária Marlene Mattos, diretora do programa de Geraldo Luís.

“O que aconteceu foi um teste, uma coisa da Marlene. Agora estou sendo agenciado por ela, e ela teve essa ideia, mas foi apenas uma reportagem de teste e sem vínculo com a emissora”, concluiu Suitta.