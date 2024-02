Rafa Kalimann revela tensão em atuar pela primeira vez

Atriz interpretará Jessica em Família é Tudo, próxima novela das 19h

Prestes a estrear como atriz na próxima novela das 19h da Globo, Rafa Kalimann, está apostando tudo em sua personagem. A atriz comentou que está tensa e ansiosa para saber se a personagem irá agradar ao público, já que segundo a mais nova atriz da Globo, a trama de Daniel Ortiz, não tem como não emplacar.

Mesmo animada com a nova empreitada, Rafa conta que vem recebendo ataques nas redes sociais, porque parte do público quer saber se a influenciadora tirou o DRT - Regiatro para poder atuar como atriz, que é exigido pelo Sated. ( Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado do Rio de Janeiro),

“É realmente importante as pessoas esperarem ver isso [o DRT] e entender que as coisas demandam tempo. Não tirei o DRT da noite para o dia. Apresentei realmente a minha documentação. Trabalhei e suei muito”, explicou.

Em outro trecho, a atriz não esconde seu nervosismo em sua primeira novela na Globo. “Está sendo tão gostoso [atuar], claro que existe uma tensão porque sou uma pessoa muito disciplinada, uma dedicação, mas eu consegui relaxar e respirar um pouco e me diverti. Espero que as pessoas gostem da Jéssica porque da novela não tem como não gostar. É uma novela muito gostosa e o Daniel [Ortiz, autor da trama]é incrível no que ele faz”.