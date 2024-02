Por: Thiago Sodré

Rede TV! apresenta os Bastidores do Carnaval 2024 Nelson Rubens, Flavia Noronha, Fefito, João Kléber, Marcelo Marrom e Leão Lobo comandam a programação especial, que também conta com as participações de Viny Vieira, Geisy Arruda e Caique Aguiar