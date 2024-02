Sambódromo do Rio de Janeiro inova para receber PCDs durante desfiles de 2024

Espaço Mais Acessível na Sapucaí promove uma aproximação maior de pessoas com deficiência ao Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

Para garantir de que o Rio de Janeiro está atento a tudo, inclusive no cuidado em ter um carnaval mais inclusivo, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência (PcD) do Rio de Janeiro, Helena Werneck, resolveu humanizar o espaço onde já ficavam as pessoas PcD com a ajuda de patrocinadores, e em 2024 tem a meta de transformar o local em uma área acolhedora e humanizada.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (PcD) vai contar com o Espaço Mais Acessível, um camarote totalmente destinado às pessoas com deficiência (PCD) ou com mobilidade reduzida.

De acordo com Helena, a SMPcD disponibilizará por dia de evento, o sorteio de 600 ingressos PcDs: 300 destinados para pessoas portadoras de deficiência e os outros 300 para seus acompanhantes. O Espaço Mais Acessível ainda vai dispor de profissionais da pasta devidamente identificados que darão apoio aos visitantes do início ao fim do evento. ?“É um espaço onde a gente oferece pela primeira vez conforto, segurança e comodidade para todas as pessoas com deficiência que vão curtir o Carnaval 2024 na Marquês de Sapucaí, no Rio. A cada ano nos aprimoramos para garantir uma melhor estrutura ao nosso público PcD. Este espaço já existe há alguns anos, mas antes era somente a distribuição de alguns ingressos para os PcDs, para que eles ficassem lá em uma área sem estrutura e atrativos para esse público. Neste ano, humanizamos o local e batizamos de Espaço Mais Acessível”, conta Helena, que com as mudanças promovidas espera proporcionar um camarote acolhedor e estruturado para que os PcDs possam curtir a folia com dignidade, alegria e total segurança. O Espaço Mais Acessível estará em um local de fácil conexão, próximo às rampas de acesso. “Facilitamos a chegada do nosso público à essa novidade, que vai estar toda revitalizada e pensada para o conforto dos presentes”, garante a secretária. No local, serão disponibilizadas alimentação, cobertura e será implantado também a comunicação em libras e em braille, para que a experiência deste público no carnaval carioca seja completa”.

?A área exclusiva, adaptada às normas da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contará com rampa de acesso, banheiros acessíveis, piso tátil de alerta e também cadeiras.

O Espaço Mais Acessível terá mais novidades na avenida este ano: o “Lounge Sapucaí”, uma novidade da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, para conseguir angariar o apoio e a visibilidade que o Espaço Mais Acessível precisa ter. “Nosso intuito é mostrar ao grande público que frequenta o carnaval carioca, que somos presentes e atuantes em todos os momentos. Vamos chegar até as pessoas que costumam não perceber a população PcD: eles estarão ali, inseridos naquele espetáculo”.

O Lounge Sapucaí é um espaço humanizado, confortável e projetado para receber somente convidados, como os patrocinadores do espaço PcD, influenciadores PcDs, jornalistas e personalidades de relevância nacional que também, de alguma forma, contribuem para esse destaque e acolhimento durante o carnaval carioca.

"O Espaço Mais Acessível e o Lounge Sapucaí estão sendo construídos em uma área estratégica, de forma que o acesso seja facilitado a todas e todos. Convidamos uma pessoa com deficiência para verificar a estrutura e apresentar suas recomendações, com o intuito de garantir, ainda mais, nos dias de festa, que tudo ocorra da melhor forma e para que tenhamos um espaço, de fato, adequado, inclusivo e humanizado”, explica Helena, que também está atenta a questões como segurança e conforto.

Ao chegar no evento, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem se dirigir diretamente ao Camarote Mais Acessível e ao Lounge Sapucaí, munidos de documento com foto que comprove a deficiência, para o acesso ser liberado. ?O Espaço Mais Acessível e o Lounge Sapucaí ficam no setor 13, próximo à Avenida 31 de Março, na Cidade Nova. A entrada para os setores ímpares da Marquês de Sapucaí é pela Central do Brasil.

ORDEM DOS DESFILES DA SÉRIE OURO E DO GRUPO ESPECIAL

Série Ouro

09/02 – sexta-feira (apresentações começam às 21h)

União do Parque Acari

Império da Tijuca

Vigário Geral

Inocentes de Belford Roxo

Estácio de Sá

União de Maricá

Acadêmicos de Niterói

Unidos da Ponte

10/02 – sábado – (apresentações começam às 21h)

Sereno de Campo Grande

Em Cima da Hora

Arranco do Engenho de Dentro

União da Ilha

Unidos de Padre Miguel

São Clemente

Unidos de Bangu

Império Serrano

Grupo Especial

11/02 – domingo - (apresentações começam às 22h)

Porto da Pedra

Beija-Flor

Salgueiro

Grande Rio

Unidos da Tijuca

Imperatriz Leopoldinense

12/02 – segunda-feira - (apresentações começam às 22h)

Mocidade Independente de Padre Miguel

Portela

Vila Isabel

Mangueira

Paraíso do Tuiuti

Unidos do Viradouro