Paula Burlamaqui reclama de falta de trabalho aos 56 anos

Paula Burlamqui, atriz de grande sucesso nos anos 90, reclamou que tem faltado trabalho para atrizes de sua idade.

Em entrevista para a revista Caras, Paula contou que estão cada vez mais escassos os convites para atuar no áudio visual, e acredita que isso esteja acontecendo por causa da idade. Burlamaqui falou ainda sobre o que acha sobre envelhecer.

‘Acho que os convites devem ficar cada vez menores’



“Acho que os convites devem ficar cada vez menores, mas se me chamarem eu vou.Tenho percebido que, quando você vai ficando mais velha, os papéis na TV e no cinema vão diminuindo. No teatro é mais fácil. Mas isso não me chateia, é a realidade. Ainda estou com gás para fazer as coisas em que acredito”, desabafou a atriz, que se encontra no remake de Elas por Elas.

Contudo, a atriz não se lamenta pelo envelhecimento: “Envelhecer é uma controvérsia! Ao mesmo tempo que acho horroroso e não nego isso, fiquei mais calma, segura, já não tenho mais a ansiedade da juventude”, filosofou.

Não é a primeira vez que Paula Burlamaqui toca no assunto. Em outra oportunidade ela já tinha comentado que é difícil envelhecer.