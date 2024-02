Troféu Band Folia elege os melhores do Carnaval 2024; conheça os indicados

A votação para o Troféu Band Folia 2024 já está aberta. O público pode escolher os melhores do Carnaval em quatro categorias: cantor, cantora, banda e música. Para participar, basta acessar o site Band.com.br/carnaval. Além disso, a emissora vai eleger um homenageado. A premiação, uma das mais respeitadas de Salvador, será entregue na última noite de festa.

A novidade deste ano é que as 16 agremiações da Série Ouro do Rio de Janeiro também vão concorrer ao troféu. A audiência poderá dar notas em nove quesitos – enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, intérprete, samba, bateria, ala de passistas, esquenta e melhor escola – por meio de um QR Code disponibilizado na tela. Ao final, as mais bem avaliadas conquistam o prêmio. O júri da Band ainda vai nomear o destaque do ano.

O Band Folia será exibido de sexta a terça-feira, a partir das 23h, com exceção de sábado, às 22h, e domingo, das 19h às 20h e a partir das 22h, com transmissão simultânea no aplicativo Bandplay, no Band.com.br e no canal oficial do Band Folia no YouTube.

Confira os indicados em Salvador:

Melhor cantor

Bell Marques

Carlinhos Brown

Durval Lélys

Léo Santana

Saulo Fernandes

Xanddy Harmonia

Melhor cantora

Alinne Rosa

Carla Cristina

Claudia Leitte

Daniela Mercury

Ivete Sangalo

Margareth Menezes

Melhor banda

Babado Novo

BaianaSystem

Olodum

Parangolé

Psirico

Timbalada

Música do Carnaval

“Cavalinho” – Pedro Sampaio & Gasparzinho

“Corpo Elétrico” – Alinne Rosa

“Descontrolada” – Xanddy Harmonia

“Destrava” – Claudia Leitte

“Eternamente Asa” – Durval Lélys

“Golzinho Vermelho” – Léo Santana

“Macetando” – Ivete Sangalo

“Meu Carnaval com Você” – Bell Marques

“Música do Carnaval” – Psirico

“Perna Bamba” – Parangolé

“Recua” – Timbalada

“Tá Gostosin” – Àttøøxxá