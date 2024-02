Juliette Freire faz procedimento de congelamento de óvulos





A cantora Juliette Freire, ex-participante do programa Big Brother Brasil e com 34 anos de idade, compartilhou recentemente em suas plataformas online que optou por realizar o congelamento de óvulos. Ela mencionou que essa escolha foi feita devido à autonomia que esse procedimento oferece para proteger sua fertilidade. "Vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata já está com 34 anos e eu quero ter liberdade. Depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela a médica começa a aplicar as injeções, para depois colher. É muito bom o poder de escolha", declarou a artista.

"O ideal é que o congelamento de óvulos tenha sido realizado antes dos 35 anos, pois, quanto maior a idade, maior o risco de alterações genéticas para os embriões. Mulheres que desejam engravidar após os 50 anos devem passar por uma avaliação psicológica, clínica e cardiológica criteriosa e devem ter um obstetra que acompanhe esta gestação de alto risco. Atenção redobrada para os maiores riscos de complicações para essas mulheres, como hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, trombose e acidente vascular cerebral, entre outras. Segundo as normas éticas do Conselho Federal de Medicina, a idade máxima das candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida é de 50 anos". - Dra. Marise Samama, ginecologista e médica presidente da AMCR