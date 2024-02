57ª Expoagro e 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista estão confirmadas com grandes shows

Vai acontecer entre os dias 26 de abril e 05 de maio a 57ª Expoagro e 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista. O evento, um dos mais tradicionais e esperados rodeios do Brasil, será realizado no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta), em Bragança Paulista, cidade do interior do Estado de São Paulo.

A realização do evento, assim como foi no ano passado, é da MP Promoções – MP Fan Entretenimento, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais do Desenvolvimento dos Agronegócios e de Cultura e Turismo. A grade de shows vai contemplar uma grande variedade de estilos. Os maiores artistas e os melhores shows do Brasil estarão na programação.

11 artistas estarão se apresentando durante os oito dias de festa, prometendo agradar todo o tipo de público. Na abertura, dia 26 de abril, a festa inicia a programação de shows com o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira” Ana Castela, que tem arrastado multidões em seus shows. No mesmo dia, também sobe ao palco principal o cantor Luan Pereira.

No dia 27 de abril, tem os shows de Jorge & Mateus e Jota Quest. O Embaixador Gusttavo Lima comanda a galera no dia 28. No dia 30, a festa fica por conta de Marcos & Belutti e Dennis DJ. No dia 01 de maio, Xande de Pilares sobe ao palco da festa. No dia 03 de maio, Henrique & Juliano se apresentam. Luan Santana e Péricles fazem show no dia 04, e Guilherme & Benuto encerra o evento em grande estilo no dia 05 de maio.

No esporte, muita emoção e adrenalina na montaria em touros e na prova dos três tambores. As competições serão organizadas pela Liga Nacional de Rodeios.

Na área gastronômica, uma praça de alimentação com grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

Com uma população de cerca de 170 mil habitantes, Bragança Paulista, localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida como "Cidade Poesia" e "Capital Nacional da Linguiça". Mas, grandes eventos têm levado o nome do município para todo o Brasil. A Expoagro e a Festa do Peão de Boiadeiro de Bragança Paulista estão a cada ano se consolidando como um dos maiores rodeios do país.

O tradicional evento, que acontece no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, popularmente conhecido como Posto de Monta, tem aproximadamente 250 mil m². Artistas conhecidos nacionalmente, além dos melhores competidores do rodeio brasileiro já se apresentaram na festa, atraindo público de toda a região e inclusive fora do Estado, aquecendo vários setores da economia do município.

Apenas a 88 quilômetros da capital paulista, a cidade de Bragança Paulista também está próxima de municípios como Atibaia, Campinas e São José dos Campos. Ela é cercada por rodovias estruturadas e de segurança como a Fernão Dias, a Dom Pedro I e a Via Dutra, o que facilita a participação do público de diversas cidades e estados.

SHOWS

26/04 – Ana Castela e Luan Pereira

27/04 – Jorge & Mateus e Jota Quest

28/04 – Gusttavo Lima

30/04 – Marcos & Belutti e Dennis DJ

01/05 – Xande de Pilares

03/05 – Henrique & Juliano

04/05 – Luan Santana e Péricles

05/05 – Guilherme & Benuto

Data: 26 de abril a 05 de maio