Ivete Sangalo ficou abalada após ‘incidente’ com trio elétrico.

Um incidente envolvendo o trio de Ivete Sangalo, quase causou uma tragédia durante os últimos dias de carnaval em Salvador, enquanto a baiana se apresentava com seu trio.

O trio que levava a cantora com a banda e centenas de convidados quase tombou durante o percurso. Um tubo de gás carbônico explodiu e deixou duas pessoas feridas. No mesmo dia, houve uma inclinação no trio e reclamação da artista sobre o uso de spray de pimenta. Diante das falhas, a artista chegou a chorar no circuito Dodô (Barra-Ondina).

No dia seguinte, o trio da cantora foi liberado para ela voltar às ruas de Salvador com sua apresentação carnavalesca, mas a famosa estava muito abalada e uma estratégia de marketing tinha que ser pensada para minimizar os danos causados a imagem da artista, que ficou arranhada após a polêmica envolvendo o embate entre Ivete e Baby do Brasil - onde a cantora foi acusada de intolerância e religiosa e deboche da fala de Baby do Brasil.

Durante a apresentação de terça-feira (13), Ivete Sangalo desceu no meio da ‘pipoca’ e durante alguns minutos se apresentou cercada pela multidão em cima dos ombros de seu segurança levando os fãs à loucura.

A ‘Coluna do Sodré, conversou com uma pessoa ligada a equipe de Ivete, que confessou que a ousadia da artista na terça-feira de carnaval, foi mesmo uma estratégia de marketing para tentar conter a enxurrada de críticas que a artista vinha recebendo nas redes sociais, com incidente que aconteceu com o trio, um dia após a cantora ter debochado de Baby, com a música do carnaval Macetando, quando a ex-mulher de Pepeu Gomes tentou evangelizar durante a passagem da baiana no circuito em Salvador.

Internautas começaram a apontar uma ‘suposta’ vingança divina, porque Ivete teria dito que ela não deixaria o “Apocalipse, acontecer”, mas ao perceber a besteira que estava falando, mudou o discurso e disse: “Deus é maior que tudo, que qualquer entidade é não vai ter Apocalipse nenhum”.

Em seguida, Baby do Brasil pediu a Ivete que cantasse.

‘Minha Pequena Eva’ quando a cantora refutou e disse que cantaria o sucesso ‘Macetando’, e que: “iria macetar o Apocalipse”.