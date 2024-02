Família de Wanessa Camargo pede intervenção da direção no BBB24

Com imagem totalmente queimada depois que resolveu se tornar a vilã da edição 24 do BBB, deixando até mesmo Rodriguinho para trás, Wanessa Camargo pode sofrer a maior rejeição da história e até ser comparada a Karol Conka - Participantes com o maior índice de rejeição da história do programa, nessa edição.

Com medo de ver a carreira da filha prejudicada, levando em consideração que a artista retornou aos palcos recentemente, após ter se separado de Marcus Buaiz, Zezé Di Camargo aceitou atender a um pedido da equipe da cantora e procurou a direção do programa.

O cantor confidenciou a Boninho que pensou em pedir a retirada da filha do programa, mas que, por força de contrato, iria respeitar a decisão da filha de se manter dentro do jogo, já que ela não apertou o botão para sair da casa mais vigiada do Brasil.

Em contrapartida, o sertanejo pediu ao Bigboss que pegue mais leve na edição do programa que vai ao ar fora do pay-per-view, para que sua filha não saia tão cancelada quanto a rapper da edição 21.

Wanessa Camargo, durante as últimas semanas, mirou em Davi, que conquistou a rejeição de quase cem por cento da casa, mas ganhou a simpatia do público, e neste momento é o participante mais contado para levar o prêmio, que pode chegar a três milhões de reais.