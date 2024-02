Maior vidente do Brasil, revela quem será o ganhador do BBB24

Sem medo de errar, o espiritualista famoso por fazer previsões para famosos e já acertou os ganhadores das edições anteriores, como Amanda, Arthur Aguiar e Juliette, abriu as cartas de tarô em seu canal do YouTube nesta quarta-feira, e após Davi ter voltado de mais um paredão, fez a revelação que todos os fãs do reality querem saber:

“O prêmio é dele! Não tem mais ninguém, não tem como tirar mais o prêmio da mão dele. Davi será o novo vencedor do Reality e, por tanto, o mais novo milionário do pedaço”, disse Mestre José.

A previsão pode parecer evidente aos olhos de quem assistiu à última semana do reality, mas além dessa não ser a primeira vez que o vidente prevê esse futuro para Davi, vale lembrar que o reality pode ser um jogo muito instável e a preferência do público pode mudar a toda hora.

Beatriz, a vencedora do Brás, que protagonizou as primeiras semanas do jogo, também já esteve com a mão nesse prêmio, mas foi perdendo a preferência do público para Davi. Esse mesmo fenômeno ainda pode acontecer com o motorista de aplicativo, levando em consideração o tempo que ainda tem de programa pela frente.