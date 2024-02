Viradouro é grande campeã do carnaval de 2024 no Rio

Após ter levantado os jurados, que, mesmos cansados, ao passarem duas noites em claros para aplaudir a passagem da agredida de pé, a Viradouro venceu e levou o título de campeã do carnaval 2024 do Rio de Janeiro.

Com um carnaval preparai para entrar na avenida durante a noite, com alegorias e adereços em neon, nem mesmo a luz do dia foi o suficiente para atrapalhar o brilho e a evolução da agremiação de Niterói, que além dos jurados, arrancou aplausos merecido do público das arquibancadas com seu belo desfile.

A Viradouro ganhou com folga em cima da segunda colocada do Carnaval carioca, e nem mesmo o recurso de seis escolas de sambas concorrentes, ingressados na Liesa, contestando o número de desfilantes da comissão de frente da escola, que surpreendeu a todos ao trazer uma cobra rastejante para avenida, é capaz de fazer uma reviravolta e tirar o título da escola.