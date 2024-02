Escolas de samba de Niterói vão do céu ao inferno

A Porto da Pedra, que abriu o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial no domingo, acabou levando a pior e, após passar somente um ano no grupo especial, acabou sendo rebaixada e voltou a desfilar pela série Ouro no carnaval de 2025.

Enquanto isso, a Viradouro, que fechou o carnaval ao desfilar como a última escola de samba do grupo especial de segunda-feira, acabou levando a melhor sobre a concorrente do mesmo município e se consagrou campeã do carnaval de 2024.