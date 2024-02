Cininha de Paula curte camarote no RJ ao lado da nora e amigos

Cininha de Paula aproveitou os dias de folga e foi curtir o primeiro dia dos desfiles do grupo especial do RJ. Ao lado da nora, a atriz Karol Albertassi e do ator e diretor Charles Daves, a diretora global escolheu um look confortável que deixava a barriguinha de fora e exibia sua silhueta.

Em suas redes sociais, a diretora do espetáculo “Escolinhazinha do Professor Raimundo”, respondeu a uma seguidora: “Eu não venho no camarote para comer e beber, eu venho para sambar”, e sambou, hein!!