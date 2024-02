É o Tchan Levou Camarote Novex Rio Praia ao delírio

O grupo baiano É o Tchan, que apresenta uma nova configuração de dançarinos, incluindo uma nova loira, uma morena e um bailarino, foi a grande sensação dos espaços reservados para rever o público que deseja assistir aos desfiles da Marquês de Sapucaí com mais conforto.

A banda de maior sucesso dos anos 90 e 2000 botou todo mundo que esteve no domingo de carnaval no camarote Novex Rio Praia, para dançar até o chão com seu axé baiano por meio de vários sucessos que foram hits nas décadas citadas.

O camarote Novex Rio Praia é um dos espaços que mais investem em shows particulares durante os dias de carnaval no sambódromo do Rio de Janeiro. Só durante os dias de folia de 2024, a organização do espaço levou artistas como Ferrugem, Pixote e É o Tchan, no espaço que cabem aproximadamente 1.600 pessoas.