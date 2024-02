Felipeh Campos se irrita e maceta Ivete Sangalo no Link Podcast

Felipeh Campos voltou afiado ao Link Podcast, depois de ter passado os dias de carnaval de folga no Rio de Janeiro.

O comunicador, que é jornalista, levou a cantora baiana para a sua cancela nesta quarta-feira de cinzas, e macetou a cantora, pela qual o mesmo diz ter muita admiração e apesar disso, ele ainda disse que acredita que a rainha baiana seja a única pessoa capaz de substituir Roberto Carlos - coroado rei da Música Popular Brasileira.

Felipeh Campos trouxe para o seu programa, que conta com quase 700 mil inscritos no YouTube, a atitude de Ivete Sangalo diante da tentativa de evangelização de Baby do Brasil, durante a passagem da cantora pelo circuito Barra Ondina, no dia 10 de janeiro, em Salvador.

O encontro das duas cantoras acabou virando polêmica e viralizou nas redes sociais, logo após Baby alertar que o mundo poderia viver o apocalipse entre cinco e dez anos, o que foi refutado por Ivete Sangalo.

O embate acalorado entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil aconteceu depois que a cantora do grupo 'Novos Baianos' fazia uma participação especial na folia de Salvador.



Ela teve um encontro com Ivete - que estava no trio - e disse para a cantora baiana que o apocalipse estava se aproximando.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e 10 anos. Procure o Senhor, enquanto é possível achar", disse Baby.

Em seguida, Ivete respondeu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse".