Recurso espiritual de Alcione não foi suficiente para trazer vitória à Mangueira

Durante a concentração para o desfile da Mangueira, no carnaval de 2024, Alcione, homenageada como enredo da escola para esse carnaval, evitava conversar com pessoas e falar com imprensa, alegando que, devido a trabalho espiritual, teria que se resguardar para sua passagem na avenida.

Segunda a ‘Coluna do Sodré’ apurou, Alcione teria feito um trabalho espiritual originado do Maranhão para trazer o título de campeã do carnaval de 2024 à escola de seu coração.

Além do trabalho não ter feito muito efeito, a cantora se emocionou ao ponto de passar mal durante a sua passagem pela Marques de Sapucaí e teve que ser atendida rapidamente.

Após completar o desfile em cima da alegoria que carregava um trono construído para a sambista, Alcione deixou a avenida amparada por um carrinho elétrico que circula pelos bastidores do sambódromo do Rio de Janeiro.