Ana Hickmann denunciou ex-marido por quebra de medida protetiva no Carnaval

A mais nova polêmica envolvendo o ex-casal Ana Hickmann e Alexandre Correa teria acontecido durante os festejos de carnaval do último domingo, quando o empresário teria ido até a residência de Ana para a entrega de Alezinho, filho do casal.

Segundo consta no boletim de ocorrência, lavrado em uma delegacia de Itu, Alexandre Correa estava vigiando a saída de Ana Hickmann em frente ao condomínio onde a apresentadora mora com o filho.

Já segundo os advogados de Alexandre Correa, a denúncia de Ana não procede, tendo em vista que o ex-marido da apresentadora teria ido ao local para a entrega do filho. Ainda segundo o advogado, Correa sempre faz a entrega acompanhado de seu pai, que tem em torno de 80 anos, e se disponibilizou para essa função, já que Alexandre precisa manter certa distância da apresentadora e não pode entrar no condomínio onde ela vive com o filho.

Ana Hickmann e Edu Guedes, apontado como affair da apresentadora, teriam se deparado com Alexandre de braços cruzados, na porta de seu condomínio, ao deixarem a residência, 45 minutos após a devolução da criança, disse Ana no registro