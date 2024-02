Liesa nega recurso de seis escolas e Viradouro segue sendo a campeã do carnaval carioca

A Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) negou, nesta quarta-feira (14/2), o recurso apresentado por cinco agremiações do grupo especial que questionava o número de integrantes da comissão de frente da Viradouro, escola campeã do Carnaval do Rio este ano.

Durante toda a apuração, a agremiação de Niterói, que faturou o título de campeã do carnaval de 2024, se manteve na liderança e conseguiu terminar a contagem com uma larga vantagem de 7 décimos a frente da segunda colocada, o que indica que mesmo se todos os recursos das concorrentes tivessem sido aceitos, ainda, sim, ela continuaria com o título.