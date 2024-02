A Grande Conquista da Record realiza entrevistas para achar integrantes da nova temporada

Em sua segunda edição, o reality que é formato da própria emissora, mudou a dinâmica dos primeiros dias do programa e, desde a sua estreia até seu décimo oitavo dia, a fase do reality receberá mais de cem candidatos que disputarão a vaga pela preferência do público para integrar a mansão.

Além de passar por essa fase e cair no gosto do público para integrar o elenco principal da mansão, os cem candidatos escolhidos têm que passar também pela peneira da produção, que recebeu milhares de inscrições através do site R7.

A produção, desde os primeiros dias, de janeiro, quando abriu as inscrições ao público, já batalha para fazer a escolha desses integrantes da vila. As entrevistas para verificar as personalidades dos escolhidos já estão a toque de caixa e a produção tem procurado realizar dezenas de entrevistas semanais com os candidatos.

A primeira parte do processo, após a inscrição, se tratará de um contato de produção via telefone para agendar uma entrevista de vídeo, marcado o segundo contato. Posteriormente, o agente da produção de realities da emissora, faz uma chamada de vídeo, a fim de explicar como funciona todo esse trâmite e também avalia a desenvoltura e personalidade do candidato com vídeo.

Com o fim da entrevista, a produção marca uma data limite para poderem entrar em contato, revelando ou não se você foi o escolhido para ocupar uma das cem vagas no programa que estreia a partir de abril.