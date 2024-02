Famoso vive relação cheia de regras e relacionamento se torna tóxico

O perfil circo da mídia publicou e deixou todo mundo doidinho para saber quem é o ator global, considerado um dos galãs da atualidade, que vive uma relação cheia de exigências para cima da namorada.

Segundo o perfil de notícias sobre famosos do Instagram, que preferiu manter o nome do casal em sigilo, para a relação do casal ir à frente, a mulher tem que se submeter a vários caprichos do bofe, sobretudo por ser um nome muito famoso.

No texto publicado, diz que o famoso dita como seu relacionamento tem que funcionar. A namorada, sobretudo, precisou se adequar aos hábitos de vida que ele leva para fazer o namoro durar, como fechar suas redes sociais, ser extremamente discreta, seguir uma dieta rigorosa para manter a magreza e ser fitness.

E para aguçar um pouquinho mais a curiosidade de todos, A coluna do Sodré descobriu logo quem é o famoso, e o que podemos dizer é que esse galã, que está acostumado a entrar em uma fria, acabou de assumir uma relação recentemente.