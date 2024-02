Anita maratona o sábado de desfiles das campeãs no Rio de Janeiro

Neste sábado (17), Anitta fecha com chave de ouro uma intensa agenda de shows na alta temporada brasileira. Depois de passar por dez capitais com o “Ensaios da Anitta” e de puxar trio no Carnaval de Salvador, a cantora levará o “Bloco da Anitta” ao Rio de Janeiro. Homenageando as escolas de samba como tema de sua folia esse ano, ela ainda marcará presença na Sapucaí em dose dupla.

Como de praxe, o “Bloco da Anitta” passa pela capital fluminense no Sábado das Campeãs (17). A concentração está marcada para 07h da manhã na Rua Primeiro de Março, no Centro da cidade. O desfile deve começar por volta de 09h, e ter dispersão ao meio dia.

Depois disse a requintada artista terá apenas algumas horas para voltar aos holofotes e dessa vez desfilará todo seu charme pelo reduto maior do samba brasileiro, a Marques de Sapucaí.

Depois de arrastar os foliões cariocas, a cantora será uma das figuras do espetáculo “Apoteose ao Samba”, que irá abrir o Sábado das Campeãs na Sapucaí. Antes do desfile das escolas de samba vitoriosas, Anitta participará de um show que homenageará grandes figuras do samba, como Alcione, Zeca Pagodinho e Neguinho da Beija-Flor. Todos eles devem participar do momento. Anitta terá destaque em um dos blocos do desfile, que deve durar cerca de 12 minutos no total.

Por fim, a estrela ainda conseguiu em tempo já apertada agenda para engordar mais um pouco o cofrinho. Ela permanece no sambódromo para ser a musa do Camarote Nº 1, marcando presença VIP no espaço e curtindo, de lá, o desfile das agremiações que levaram a melhor na apuração.