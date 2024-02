Paolla Oliveira ocupará pelo quinto ano consecutivo o posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025

A Acadêmicos do Grande Rio confirmou, no início da tarde desta sexta-feira (16), a renovação do contrato de sua rainha de bateria Paolla Oliveira para o carnaval 2025.

"Em 2025 nossos ritmistas continuarão regidos pela nossa Rainha Paolla Oliveira!", publicou a Grande Rio em sua rede social.



Paolla ocupou o posto de rainha de bateira da Grande Rio pela primeira vez em 2009. Ela também desfilou na escola em 2010, quando decidiu sair. Dez anos depois, ela voltou para a Grande Rio e desde então ocupa um dos lugares mais nobres da agremiação Vermelha e Branca.

Este será o quinto reinado consecutivo da atriz regendo os ritmistas da agremiação de Caxias, porém a sexta vez que Paolla desfilará como rainha de bateria da vermelho e branco da Baixada Fluminense, já que em 2009 ela também ocupou o posto que foi deixado em 2010, e retomado em 2020.