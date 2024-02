Jogador do Flamengo tem carro idêntico ao de MC Daniel, roubado no Rio

Galera, infelizmente assaltaram meu irmão na linha vermelha nessa madrugada, levaram meu carro e todos os pertences dele. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM [mensagem direta no Instagram]. Meu irmão está bem”, informou o jogador em suas redes sociais.

O carro do jogador, que é da mesma marca e modelo de MC Daniel, que também foi roubado essa semana no Rio, foi alvo de criminosos, que interceptaram o veículo dirigido por seu irmão na linha vermelha, enquanto o rapaz ia buscar o jogador no aeroporto internacional do Rio.



O irmão de Pedro, Victor Guilherme, estava indo buscar o irmão no aeroporto. O carro, um Defender Land Rover, cor cinza, estimado em até R$660 mil, ainda não foi localizado. Segundo o Globo Esporte, os bandidos chegaram atirando em Victor, que se rendeu, mas foi agredido pelos assaltantes. Uma testemunha levou o irmão do atleta ao hospital.

Pelo jeito, o veículo de alto luxo virou alvo de criminosos na cidade. Em uma rápida pesquisa, a coluna descobriu que o modelo mencionado a cima pode variar entre 600 mil e 1,5 milhões de reais e tem também um dos mais altos valores de seguro.