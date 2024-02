Carlinhos Maia dá bronca em Deolane após vazar imagens dela em favela carioca

Carlinhos Maia, um dos amigos mais íntimos de Deolane Bezerra, não deixou passar batido a última polêmica envolvendo a viúva de MC Kevin e, ainda que em tom de brincadeira, deu aquele sabão na amiga através das redes sociais.

“Para que caralhos você foi botar essa corrente no pescoço, mulher? Te orienta! Tudo indo certinho, tu vai fazer uma coisa dessas? Até as veias ricas aqui do meu condomínio já estavam gostando de você, você caga tudo? Deixa eu falar uma coisa para você, Deolane! Se tu me fizeres ir visitar tu na cadeia, Deus me livre, eu disfarçado carregando marmitex pra te visitar na cadeia, tu me pagas”, disse Maia para a amiga.

O áudio do influenciador dando um esporro na amiga claro que viralizou nas redes sociais, e o rei do Instagram não deixou de mandar seu recado.