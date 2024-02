Ex-mulher de Cauã Reymond volta a insinuar relação abusiva do ator

Mariana Goldfarb que viveu um affair com o galã global por sete anos, parece querer gritar ao mundo que viveu um período difícil em sua vida enquanto esteve ao lado de um dos homens mais desejados do Brasil, Cauã Reymond.

Desde que terminou a relação com o ator, a modelo já deixou algumas declarações polêmicas, sobre tudo nas redes sociais. A última delas foi em uma nota cifrada no portal circo da mídia.

A publicação em questão contava a história de um novo romance, que para dar certo, a mulher, que tem todo o perfil das namoradas anteriores do galã, como a própria Mariana, Grasi Massafera e até Aline Moraes, precisam se enquadrar nas regras do namorado para que a relação possa seguir adiante.

Além de ser discreta na imprensa, a candidata não pode engordar, tem que ter as redes sociais fechadas e cumprir todos os requisitos do famoso.

Com isso, Goldfarb fez questão de deixar um comentário aberto, dando a entender aos internautas que o famoso, exigente, pudesse ser ex-namorado.

“Eita, que eu já sei quem é”, escreveu ela na postagem.

Vale lembrar que Goldfarb já desabafou também em suas redes sociais.

Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, de que ninguém ia me querer, eu não seria nada, que meu gênio é super difícil, então quem ia querer ficar com uma pessoa com um gênio como o meu? E eu queria dizer para vocês o seguinte: não caiam nesse papinho”, relatou Mariana no Instagram, pouco tempo após o fim do casamento.