Davi descobre e reage sobre falsidade de Wanessa Camargo

Durante conversa com Isabelle, Davi comentou que não anda deslumbrado com a aproximação de brothers e sisters após ter voltado do paredão.



Inclusive, o motorista de aplicativo não tem acreditado na mudança repentina de comportamento de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, que estão distribuindo sorrisos e beijos para ele.

‘Ela é falsa’



“Não é só no Bin Laden que eu não confio. Tem uma galera que eu não confio. Wanessa e Yasmin [Brunet] mesmo não confio. A Wanessa nem olhava na minha cara, eu voltei do Bate e Volta, e ela começou até a sorrir para mim com medo de eu ganhar alguma prova e indicar ela. Ela é falsa”, disparou.