Cena de despedida de Juliana Paes bate recorde e emociona na trama das 21h

Muitas emoções tomaram conta das telas da Globo na novela das 21h, “Renascer”, nessa sexta-feira (16). Houve, porém, uma cena em especial que se destacou na trama do horário nobre da emissora. A personagem da atriz Juliana Paes, a Jacutinga, se despediu da novela e a cena de seu adeus causou comoção no público. Nas redes sociais, internautas rasgaram elogios à atriz e deixaram evidente que sentirão falta da personagem.



Dona Jacutinga, desde o início da trama, vem desempenhando um papel muito importante na vida dos protagonistas de “Renascer”. A personagem é dona da “casa das damas” e é uma mulher muito acolhedora. Tanto que foi como uma segunda mãe para Maria Santa (Duda Santos), quando a mocinha foi largada em seu estabelecimento pelos pais logo nos primeiros capítulos da novela.



Foi graças a ela, também, que José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa logo se casaram. Dona Jacutinga passou muitos ensinamentos para a personagem de Duda Santos e a ajudou no parto de seus quatro filhos, estando ao lado da mocinha até o momento de sua morte. O fato é que mesmo com o passar dos anos, a ligação de Jacutinga com a família nunca se rompeu.

Porém, mesmo com o seu papel fundamental na vida dos personagens principais, chegou a hora de Jacutinga partir e a cena foi de emocionar. A personagem de Juliana Paes parou diante da janela de sua casa e com o olhar distante, lembrou de momentos que vivenciou naquele lugar com pessoas muito próximas a ela. Emocionada, ouviu seu parceiro Norberto (Matheus Nachtergaele) chamando-a.

Jacutinga iria passar na venda do amigo, mas teve esse trabalho poupado, já que ele foi até sua casa. Norberto logo percebeu o que estava acontecendo, mas a dona da “casa das damas” avisou que não queria choro. Foi então que ela tirou sua peruca, em uma cena emocionante, e, depois de uma conversa triste, Jacutinga e Norberto protagonizam uma dança de despedida.

Nas redes sociais, no momento da cena, não se falava em outra coisa. “Sequência linda, delicada e triste de Jacutinga dançando pela última vez com o único homem que a amou ao som de ‘Vou tirar você desse lugar’, de Odair José. Juliana Paes e Matheus Nachtergaele irretocáveis”; “Jacutinga tirando a peruca e Juliana Paes dando show”; “A sensação que dá é que todos morreram um pouco com a morte da santinha, agora nos despedimos da Jacutinga e não há igual a Juliana Paes A MAIOR!”, apontaram usuários do X – antigo Twitter.

“‘Nada vai apagar todo o amor que você deu pra mim.’ (Jacutinga)

Que cena linda de Juliana Paes e Matheus Nachtergaele”; “Que despedida impecável essa da Juliana Paes.

Que delicadeza. Ninguém acima de Jacutinga”; “A despedida de Jacutinga tão emocionante quanto a despedida de Maria Marruá, Juliana Paes ARTISTA”; “Aqui eu chorei igual criança, que cena emocionante da despedida de mainha Jacutinga, que participação bonita e marcante. viva a arte de Juliana Paes, uma das maiores e mais versáteis que temos”, comentaram outros internautas.

Texto publicado primeiramente pela coluna Em off em Observatório dos Famosos no UOL