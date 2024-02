Famosos se reúnem em shopping de luxo para celebrar Léo Reis

Léo Reis reuniu uma turma de amigos e famosos em um dos restaurantes mais nobres da cidade, em um shopping de luxo, localizado na Barra da Tijuca, na última sexta-feira, para comemorar seu aniversário.

A promoter Taty Guimarães e o produto Edu Gonçalves ficaram responsáveis pela lista de convidados VIP, e conseguiu reunir no local, nomes como David Brazil, Andrezinho do Molejo, os atores Igor Lage, Renato Rabello, Charles Paravent e Izabel Bicalho e até a ‘tia da merenda’, o ex-BBB Maycon, apareceram por lá para comemorar os 48 anos de Léo, que veio direto de Nova York para a festança com os amigos.









